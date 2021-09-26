От натурального меха уже отказались Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen. В свою очередь, Yves Saint Laurent и Brioni иногда используют этот материал в своих коллекциях.
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В течение длительного времени холдинг Kering стремился стать лидером в области устойчивого развития. В компании убеждены, что производство товаров роскоши неразрывно связано с экологическими и социальными ценностями и стандартами.
Наша группа всегда демонстрировала готовность совершенствовать методы работы в логистике и в секторе предметов роскоши в целом, чтобы минимизировать вред для окружающей среды и животного мира,
– заявил главный исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино.
Поэтому отказ от использования натурального меха – очередной важный шаг, продиктованный стремлением более сознательно относиться к окружающей среде в долгосрочной перспективе.
"Мир изменился, изменились наши клиенты, и сектор товаров роскоши должен адаптироваться", – подытожил он.