Від натурального хутра вже відмовилися Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta та Alexander McQueen. Своєю чергою, Yves Saint Laurent і Brioni інколи використовують цей матеріал у своїх колекціях.

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Заява компанії

Впродовж тривалого часу холдинг Kering прагнув стати лідером в області сталого розвитку. У компанії переконані, що виробництво товарів розкоші нерозривно пов'язане з екологічними й соціальними цінностями та стандартами.

Наша група завжди демонструвала готовність удосконалювати методи роботи в логістиці та в секторі предметів розкоші в цілому, щоб мінімізувати шкоду для навколишнього середовища і тваринного світу,

– заявив головний виконавчий директор Kering Франсуа-Анрі Піно.

Тож відмова від використання натурального хутра – черговий важливий крок, продиктований прагненням більш свідомо ставитися до довкілля у довгостроковій перспективі.

"Світ змінився, змінилися наші клієнти, і сектор товарів розкоші повинен адаптуватися", – підсумував він.