Компания, владеющая Gucci и Yves Saint Laurent, отказалась от натурального меха

Холдинг Kering, в который входят бренды люксовой одежды, прекратят использовать натуральный мех в своем производстве. Коллекции ряда модных домов станут "экофрендли" начиная с осени 2022 года.

От натурального меха уже отказались Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen. В свою очередь, Yves Saint Laurent и Brioni иногда используют этот материал в своих коллекциях.

К теме Благодаря Семейной комнате юная Богданка может быть рядом с родными, пока преодолевает редкую болезнь

Заявление компании

В течение длительного времени холдинг Kering стремился стать лидером в области устойчивого развития. В компании убеждены, что производство товаров роскоши неразрывно связано с экологическими и социальными ценностями и стандартами.

Наша группа всегда демонстрировала готовность совершенствовать методы работы в логистике и в секторе предметов роскоши в целом, чтобы минимизировать вред для окружающей среды и животного мира,

– заявил главный исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино.

Поэтому отказ от использования натурального меха – очередной важный шаг, продиктованный стремлением более сознательно относиться к окружающей среде в долгосрочной перспективе.

"Мир изменился, изменились наши клиенты, и сектор товаров роскоши должен адаптироваться", – подытожил он.

В последние годы практика отказа от использования меха является довольно распространенной. Ранее с соответствующим решением выступили бренды: Valentino, Oscar de la Renta, Canada Goose и Moose Knuckles.