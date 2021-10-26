Из-за негативного отчета в Организации Объединенных Наций подчеркивают необходимость пересмотреть привычный образ жизни человека.

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Отчет ООН

Согласно отчету, уровень углекислого газа вырос до 413,2 частей на миллион в 2020 году, что превышает средний показатель за последнее десятилетие.

Такая ситуация возникла даже несмотря на то, что из-за пандемии и карантина в 2020 году было временное снижение выбросов.

По словам генсека Всемирной метеорологической организации Петтери Талласа, такие темпы приведут к повышению температуры, которое намного превышает цель Парижского соглашения 2015 об увеличении на +1,5 градуса, если сравнивать со средним доиндустриальным уровнем в этом веке.

Концентрация углекислого газа сейчас на 50% выше, чем до того, как промышленная революция вызвала массовое сжигание ископаемого топлива. Уровень метана увеличился более чем вдвое с 1750 года.

Все ключевые парниковые газы выросли быстрее в 2020 году, чем в среднем за предыдущее десятилетие, и эта тенденция сохранилась в 2021 году.