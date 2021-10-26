Через негативний звіт в Організації Об'єднаних Націй наголошують на необхідності переглянути звичний спосіб життя людини.

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Звіт ООН

Згідно зі звітом, рівень вуглекислого газу виріс до 413,2 частин на мільйон в 2020 році, що перевищує середній показник за останнє десятиліття.

Така ситуація виникла навіть попри те, що через пандемію та карантин у 2020 році було тимчасове зниження викидів.

За словами генсека Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Талласа, такі темпи приведуть до підвищення температури, яке набагато перевищує мету Паризької угоди 2015 року про збільшення на +1,5 градуса, якщо порівнювати з середнім доіндустріальним рівнем в цьому столітті.

Концентрація вуглекислого газу зараз на 50% вища, ніж до того, як промислова революція спричинила масове спалювання викопного палива. Рівень метану збільшився більш ніж удвічі з 1750 року.

Усі ключові парникові гази зросли швидше у 2020 році, ніж у середньому за попереднє десятиліття, і ця тенденція збереглася у 2021 році.