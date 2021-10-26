Концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня, – ООН
Источник:The Guardian
Метеорологическое агентство ООН опубликовало отчет, в котором заявляет о том, что концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня. Не помогли даже ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Из-за негативного отчета в Организации Объединенных Наций подчеркивают необходимость пересмотреть привычный образ жизни человека.
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Отчет ООН
Согласно отчету, уровень углекислого газа вырос до 413,2 частей на миллион в 2020 году, что превышает средний показатель за последнее десятилетие.
Такая ситуация возникла даже несмотря на то, что из-за пандемии и карантина в 2020 году было временное снижение выбросов.
По словам генсека Всемирной метеорологической организации Петтери Талласа, такие темпы приведут к повышению температуры, которое намного превышает цель Парижского соглашения 2015 об увеличении на +1,5 градуса, если сравнивать со средним доиндустриальным уровнем в этом веке.
Концентрация углекислого газа сейчас на 50% выше, чем до того, как промышленная революция вызвала массовое сжигание ископаемого топлива. Уровень метана увеличился более чем вдвое с 1750 года.
Все ключевые парниковые газы выросли быстрее в 2020 году, чем в среднем за предыдущее десятилетие, и эта тенденция сохранилась в 2021 году.
Что известно о парниковых газах?
Это газы в атмосфере планеты, которые способны поглощать тепловое излучение поверхности планеты и облаков и отражать его обратно, дополнительно разогревая атмосферу планеты.
Сейчас увеличение количества парниковых газов само по себе не является критическим, проблему представляют темпы их увеличения, которые растут, и создание энергетического и теплового загрязнения людьми.
Основная угроза, связанная с ростом парниковых газов – это глобальное потепление, которое можно наблюдать уже сегодня.