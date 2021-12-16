Полезный фудтренд: в Украине вывели новый сорт белой кукурузы
Источник:фейсбук компании "Мнагор"
В мире набирает популярность новый фудтренд – супербелая кукуруза. Да, украинская компания селекционировала новый сорт "Монблан".
Разнообразные белые сорта кукурузы уже сверхпопулярны за границей. Совсем скоро стремительный рост спроса на них прогнозируют и в Украине.
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Дело в том, что у белой кукурузы есть ряд преимуществ. Прежде всего, она имеет очень высокий уровень волокна, поэтому подходит людям, которые придерживаются правильного питания.
О кукурузе "Монблан"
- зерно молочно-белого цвета;
- не тускнеет после приготовления;
- высокий уровень стойкости к болезням;
- длина кочанов составляет 23 сантиметра;
- подходит для заморозки и консервации.
Полный текст публикации "Мнагор":
Новый тренд на рынке сладкой кукурузы – супербелые сорта.
Пока белые кочаны довольно популярны в США. Эта фитнес кукуруза подходит для диетического питания, ведь имеет очень высокий уровень волокна.
Через 2 – 3 года настоящий бум популярности продукта ожидается и в Украине.
Такую кукурузу широко используют как для приготовления, так и для консервирования. Но у сортов с белыми семенами есть один минус – после пищевой обработки зерно тускнеет. Да и это не беда. Компании #Мнагор удалось решить проблему Мы селекционировали новый сорт — #Монблан.
Зерно такой кукурузы отличается молочно-белым цветом. Он не тускнеет после приготовления.
#Монблан устойчив к болезням и белоснежнее #Белого_Кролика. Длина кочанов достигает 23 сантиметров. Сорт хорошо подходит для диетического питания, заморозки и консервации.