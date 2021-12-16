Полезный фудтренд: в Украине вывели новый сорт белой кукурузы

В мире набирает популярность новый фудтренд – супербелая кукуруза. Да, украинская компания селекционировала новый сорт "Монблан".

Разнообразные белые сорта кукурузы уже сверхпопулярны за границей. Совсем скоро стремительный рост спроса на них прогнозируют и в Украине.

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Дело в том, что у белой кукурузы есть ряд преимуществ. Прежде всего, она имеет очень высокий уровень волокна, поэтому подходит людям, которые придерживаются правильного питания.

О кукурузе "Монблан"

зерно молочно-белого цвета;

не тускнеет после приготовления;

высокий уровень стойкости к болезням;

длина кочанов составляет 23 сантиметра;

подходит для заморозки и консервации.

Полный текст публикации "Мнагор":

Новый тренд на рынке сладкой кукурузы – супербелые сорта.

Пока белые кочаны довольно популярны в США. Эта фитнес кукуруза подходит для диетического питания, ведь имеет очень высокий уровень волокна.

Через 2 – 3 года настоящий бум популярности продукта ожидается и в Украине.

Такую кукурузу широко используют как для приготовления, так и для консервирования. Но у сортов с белыми семенами есть один минус – после пищевой обработки зерно тускнеет. Да и это не беда. Компании #Мнагор удалось решить проблему Мы селекционировали новый сорт — #Монблан.

Зерно такой кукурузы отличается молочно-белым цветом. Он не тускнеет после приготовления.

#Монблан устойчив к болезням и белоснежнее #Белого_Кролика. Длина кочанов достигает 23 сантиметров. Сорт хорошо подходит для диетического питания, заморозки и консервации.