Цель акции – собрать 170 000 гривен на запуск проекта "Равный консультант" и открытие кабинета психологической поддержки на базе Национального института рака. Благодаря этому пациенты смогут получать информационную и эмоциональную поддержку от тех, кто уже имеет опыт борьбы с онкологическим заболеванием.
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Это важно
По состоянию на сегодня каждой 8 женщине в Украине констатируют страшный диагноз – рак молочной железы. Race for the Cure – это ваш вклад в поддержку онкобольных женщин, которым она так необходима.
Вы можете посвятить свой пробег или проход дистанции какому-то особому человеку – маме, другу, медицинскому работнику или организации,
– подчеркивают организаторы.
Поддержать акцию
Чтобы присоединиться к благотворительной инициативе, вы можете:
- Стать участником массового забега 3 октября в Стрыйском парке (старт в 11.00 у входа с улицы Самчука). Регистрация по ссылке.
- Пробежать или пройти любую дистанцию в период с 26 сентября по 10 октября у дома в своем парке, стадионе, на беговой дорожке самостоятельно или добавив в свою команду друзей. Зарегистрируйтесь и оплатите взнос 15 евро. Вы получите письмо-подтверждение с кодом команды – уникальным ключом для управления страницей и добавления новых участников в любое время.
- Стать спонсором команды онкопациентов.