Мета акції – зібрати 170 тисяч гривень на запуск проєкту "Рівний консультант" та відкриття кабінету психологічної підтримки на базі Національного інституту раку. Завдяки цьому пацієнти зможуть отримувати інформаційну та емоційну підтримку від тих, хто уже має досвід боротьби з онкологічним захворюванням.

Варте уваги Прощання з візком та уроки ходіння: Сімейна кімната в Сумах подарувала казку юним пацієнтам

Це важливо

Станом на сьогодні кожній 8 жінці в Україні констатують страшний діагноз – рак молочної залози. Race for the Cure – це ваш внесок у підтримку онкохворих жінок, яким вона так необхідна.

Ви можете присвятити свій пробіг або прохід дистанції якійсь особливій людині – мамі, другові, медичному працівнику або організації,

– підкреслюють організатори.

Організаторами спортивної благочинної події виступають: Фонд підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family, організація Think Pink Europe (об'єднує ГО, клініки та групи підтримки пацієнтів по всій Європі) та хірург-онколог Маркіян Фецич зі Львова.

Підтримати акцію

Щоб долучитися до благодійної ініціативи, ви можете: