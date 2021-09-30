Крупнейший в Европе: во Львове состоится забег в поддержку женщин с раком молочной железы

Во Львове проведут благотворительную акцию с целью поддержки женщин с раком молочной железы. Так, крупнейший забег Европы Race for the Cure состоится в Стрыйском парке. Спортивное событие стартует 3 октября в 11:00.

Цель акции – собрать 170 000 гривен на запуск проекта "Равный консультант" и открытие кабинета психологической поддержки на базе Национального института рака. Благодаря этому пациенты смогут получать информационную и эмоциональную поддержку от тех, кто уже имеет опыт борьбы с онкологическим заболеванием.

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Это важно

По состоянию на сегодня каждой 8 женщине в Украине констатируют страшный диагноз – рак молочной железы. Race for the Cure – это ваш вклад в поддержку онкобольных женщин, которым она так необходима.

Вы можете посвятить свой пробег или проход дистанции какому-то особому человеку – маме, другу, медицинскому работнику или организации,

– подчеркивают организаторы.

Поддержать акцию

Организаторами спортивного благотворительного события выступают: Фонд поддержки взрослых онкопациентов Inspiration Family, организация Think Pink Europe (объединяет ГО, клиники и группы поддержки пациентов по всей Европе) и хирург-онколог Маркин Фецич из Львова.

Чтобы присоединиться к благотворительной инициативе, вы можете: