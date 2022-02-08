Грант студенты выиграли в финале второго онлайн-конкурса стартап-проектов регионального акселератора GCIP для инноваций, технологий и стартапов в Донецкой области.

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На конкурсе команда Донецкого национального технического университета представила проект "Зеленая миниэлектростанция NOVA". Он занял почетное первое место, поэтому участники проекта получат 50 тысяч гривен на его реализацию.

Всего в финал конкурса судьи отобрали 8 экологически ориентированных проектов, из которых определили 5 стартап-проектов – победителей.

На деньги, одержанные от победы в конкурсе, команда ДонНТУ планирует установить солнечные панели на крыше третьего учебного корпуса. Они обеспечат бесперебойное электропитание аудиторных комнат, обучающих лабораторий и помещений.

Обратите внимание! Региональный акселератор GCIP для инноваций, технологий и стартапов в Донецкой области направлен на поддержание и укрепление предпринимательской экосистемы внедрения инновационных чистых технологий (CleanTech) в Украине.