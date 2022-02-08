Грант студенты выиграли в финале второго онлайн-конкурса стартап-проектов регионального акселератора GCIP для инноваций, технологий и стартапов в Донецкой области.
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На конкурсе команда Донецкого национального технического университета представила проект "Зеленая миниэлектростанция NOVA". Он занял почетное первое место, поэтому участники проекта получат 50 тысяч гривен на его реализацию.
Всего в финал конкурса судьи отобрали 8 экологически ориентированных проектов, из которых определили 5 стартап-проектов – победителей.
На деньги, одержанные от победы в конкурсе, команда ДонНТУ планирует установить солнечные панели на крыше третьего учебного корпуса. Они обеспечат бесперебойное электропитание аудиторных комнат, обучающих лабораторий и помещений.
ДонНТУ
Донецкий национальный технический университет – один из старейших и крупнейших вузов Донбасса. Он основан еще в 1921 году как Донецкий горный техникум, а свое нынешнее название носит с 2001-го.
После начала русско-украинской войны на востоке нашего государства в октябре 2014 университет временно перевели в город Покровск, расположенный на свободной части украинского Донбасса.