Отдать подержанные вещи на благотворительность можно с помощью общественной организации "Есмаус-Оселя". Активисты предлагают всем желающим присоединиться к инициативе.

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Какие вещи можно передать нуждающимся

В контейнеры можно сдать:

чистую неповрежденную одежду, пригодную для носки;

неизношенную обуви;

игрушки в хорошем состоянии;

книги, журналы и бумагу;

постель, полотенца, скатерти, шторы;

галантерею и небольшие предметы быта, которые не разобьются в контейнере – сумки, украшения, сувениры, канцтовары и т.

Представители организации призывают завязывать обувь, чтобы она не потерялось. Также все вещи стоит складывать в пакеты, чтобы они хранились чистыми и сухими. Впоследствии пакеты будут переработаны.

Пути передачи вещи

Положить ненужные вещи в контейнеры, установленные на улицах города. Вызвать грузовик организации домой, если вы хотите передать крупногабаритные вещи (мебель, посуда, бытовая техника). Привезти вещи в дом Сообщества в Винниках или в Мастерскую добрых дел "Есмаус-Оселя" во Львове.

По результатам 2020 года организации удалось собрать 1 220 000 килограмм одежды, а переиспользовать – 1 060 000 килограмм. "Еммаус-Оселя" не только реализует социальные проекты, но и заботится об экологии. Так, непригодное для использования одежду кажется на переработку.

Адреса расположения контейнеров во Львове: