Віддати вживані речі на благодійність можна за допомогою громадської організації "Емаус-Оселя". Активісти пропонують усім охочим долучитися до ініціативи.

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Які речі можна передати нужденним

У контейнери можна здати:

чистий непошкоджений одяг, придатний для носіння;

незношене взуття;

іграшки в гарному стані;

книги, журнали та папір;

постіль, рушники, скатертини, штори;

галантерея та невеликі предмети побуту, які не розіб'ються у контейнері – сумки, прикраси, сувеніри, канцтовари тощо.

Представники організації закликають зав'язувати взуття, аби воно не загубилося. Також усі речі варто складати у пакети, щоб вони зберігалися чистими та сухими. В результаті пакети будуть перероблені.

Шляхи передачі речей

Покласти непотрібні речі у контейнери, встановлені на вулицях міста. Викликати вантажівку організації додому, якщо ви хочете передати великогабаритні речі (меблі, посуд, побутову техніку). Привезти речі у будинок Спільноти у Винниках або у Майстерню добрих справ "Емаус – Оселя" у Львові.

За результатами 2020 року організації вдалося зібрати 1 220 000 кілограмів одягу, а пере використати – 1 060 000 кілограмів. "Емаус-Оселя" не лише реалізовує соціальні проєкти, а й дбає про екологію. Так, непридатний для використання одяг здається на переробку.

Адреси розташування контейнерів у Львові: