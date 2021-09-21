Віддати вживані речі на благодійність можна за допомогою громадської організації "Емаус-Оселя". Активісти пропонують усім охочим долучитися до ініціативи.

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Які речі можна передати нужденним

У контейнери можна здати:

  • чистий непошкоджений одяг, придатний для носіння;
  • незношене взуття;
  • іграшки в гарному стані;
  • книги, журнали та папір;
  • постіль, рушники, скатертини, штори;
  • галантерея та невеликі предмети побуту, які не розіб'ються у контейнері – сумки, прикраси, сувеніри, канцтовари тощо.

Представники організації закликають зав'язувати взуття, аби воно не загубилося. Також усі речі варто складати у пакети, щоб вони зберігалися чистими та сухими. В результаті пакети будуть перероблені.

Шляхи передачі речей

  1. Покласти непотрібні речі у контейнери, встановлені на вулицях міста.
  2. Викликати вантажівку організації додому, якщо ви хочете передати великогабаритні речі (меблі, посуд, побутову техніку).
  3. Привезти речі у будинок Спільноти у Винниках або у Майстерню добрих справ "Емаус – Оселя" у Львові.

Адреси розташування контейнерів у Львові:

  • вул. Винниченка, 22 (біля Храму Святого Архистратига Михаїла);
  • пл. св. Юра, 5 (біля входу в Собор Святого Юра);
  • просп. Червоної Калини, 70 (біля входу у Церкву Різдва Пресвятої Богородиці);
  • вул. Джорджа Вашингтона, 12 – на розі з вул. Пасічна (АЗС "ОККО");
  • вул. Малоголосківська, 8д (на парковці житлового комплексу);
  • с. Сокільники, вул. Стрийська, 30; (біля входу у ТРЦ "King Cross Leopolis" зі сторони гіпермаркету "Епіцентр");
  • вул. Личаківська, 175 (біля входу у Церкву Покрову Пресвятої Богородиці);
  • вул. Максимовича, 2 (біля Каплиці Успення Пресвятої Богородиці);
  • вул. Угорська, 2 (біля входу у Майстерню добрих справ "Емаус – Оселя");
  • ТВК "Південний" (навпроти підземної парковки);
  • вул. Генерала Чупринки, 70 (подвір’я Храму Святого Климентія Папи);
  • вул. Пилипа Орлика, 5 (подвір’я Церкви Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії);
  • вул. Наукова, 19а (між супермаркетами "Сільпо" та "Арсен"), біля церкви Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;
  • вул. Наукова, 2А (АЗС "ОККО" №64);
  • вул. Симона Петлюри, 1 (АЗС "ОККО" №68);
  • просп. Червоної Калини, 35а (АЗС "ОККО" №63);
  • вул. Зелена, 283 (АЗС "ОККО" №65);
  • вул. Ряшівська, 6 (АЗС "ОККО" №69);
  • вул. Б. Хмельницького, 292 (АЗС "ОККО" №87);
  • вул. Щирецька 36 (біля входу у Благодійний фонд "Білий ангел");
  • вул. Рудненська, 1 (АЗС "ОККО" №67)
  • вул. Замарстинівська, 174 (АЗС "ОККО" №02)
  • просп. В. Чорновола, 16 в (ЖК "Авалон")
  • вул. Замарстинівська, 55 (ЖК "Авалон").