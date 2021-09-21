Куда отдать старые вещи на благотворительность: локации во Львове
Источник:Сообщество взаимопомощи "Есмаус-Оселя"
Если вы хотите разгрузиться и одновременно помочь людям – просто загляните в свой шкаф и прогуляйтесь по дому. Возможно, вы найдете вещи, которые вам больше не нужны. Однако они могут улучшить жизнь другим.
Отдать подержанные вещи на благотворительность можно с помощью общественной организации "Есмаус-Оселя". Активисты предлагают всем желающим присоединиться к инициативе.
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Какие вещи можно передать нуждающимся
В контейнеры можно сдать:
- чистую неповрежденную одежду, пригодную для носки;
- неизношенную обуви;
- игрушки в хорошем состоянии;
- книги, журналы и бумагу;
- постель, полотенца, скатерти, шторы;
- галантерею и небольшие предметы быта, которые не разобьются в контейнере – сумки, украшения, сувениры, канцтовары и т.
Представители организации призывают завязывать обувь, чтобы она не потерялось. Также все вещи стоит складывать в пакеты, чтобы они хранились чистыми и сухими. Впоследствии пакеты будут переработаны.
Пути передачи вещи
- Положить ненужные вещи в контейнеры, установленные на улицах города.
- Вызвать грузовик организации домой, если вы хотите передать крупногабаритные вещи (мебель, посуда, бытовая техника).
- Привезти вещи в дом Сообщества в Винниках или в Мастерскую добрых дел "Есмаус-Оселя" во Львове.
Адреса расположения контейнеров во Львове:
- ул. Винниченко, 22 (возле Храма Святого Архистратига Михаила)
- пл. св. Юра, 5 (возле входа в Собор Святого Юра)
- просп. Красной Калины, 70 (у входа в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы);
- ул. Джорджа Вашингтона, 12 – на углу с ул. Пасечная (АЗС "ОККО")
- ул. Малоголосковская, 8д (на парковке жилого комплекса);
- с. Сокольники, ул. Стрыйская, 30; (У входа в ТРЦ "King Cross Leopolis" со стороны гипермаркета "Эпицентр");
- ул. Лычаковское, 175 (возле входа в Церковь Покрова Пресвятой Богородицы);
- ул. Максимовича, 2 (возле часовни Успения Пресвятой Богородицы);
- ул. Венгерская, 2 (возле входа в Мастерскую добрых дел "Есмаус-Оселя")
- ТВК "Южный" (напротив подземной парковки)
- ул. Генерала Чупрынки, 70 (двор Храма Святого Климента Папы)
- ул. Филиппа Орлика, 5 (двор Церкви Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии)
- ул. Научная, 19а (между супермаркетами "Сильпо" и "Арсен"), у церкви Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня;
- ул. Научная, 2А (АЗС "ОККО" №64)
- ул. Симона Петлюры, 1 (АЗС "ОККО" №68)
- просп. Красной Калины, 35а (АЗС "ОККО" №63)
- ул. Зеленая, 283 (АЗС "ОККО" №65)
- ул. Ряшевская, 6 (АЗС "ОККО" №69)
- ул. Б. Хмельницкого, 292 (АЗС "ОККО" №87)
- ул. Щирецька 36 (у входа в Благотворительный фонд "Белый ангел")
- ул. Рудненская, 1 (АЗС "ОККО" №67)
- ул. Замарстыновская, 174 (АЗС "ОККО" №02)
- просп. В. Черновола, 16 в (ЖК "Авалон")
- ул. Замарстыновская, 55 (ЖК "Авалон").