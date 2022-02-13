Кулинарные эксперты из Израиля не смогли отличить лабораторное мясо от обычного

The Chicken SuperMeat пригласила в свой ресторан в Тель-Авиве тройку высокопоставленных кулинарных экспертов и медиаперсон для эксперимента. Им предложили попробовать настоящее и лабораторное мясо.

Этот ресторан расположен на территории производственного завода SuperMeat и является первой в мире столовой, где подают блюда из культивированного мяса.

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Неожиданные результаты эксперимента

В общей сложности для участия в эксперименте пригласили троих специалистов. Это высокопоставленные кулинарные эксперты и медиа-персоны:

Михал Ански – судья MasterChef,

Яир Йосефи – шеф-повар и ресторатор,

Ли Абрамович – репортерка популярнейшей новостной программы Израиля на 12 канале.

Во время дегустации подали два образца мяса – один культивируемый и один обычный без каких-либо приправ или вкусовых добавок.

Результаты дегустации оказались несколько неожиданными. Ански и Йосефи ошиблись, указывая, где была настоящая курица, а Абрамович не смогла определить, какое мясо является обычным, а какое – выращенное в лаборатории.

Я очень счастлива, что ошиблась впервые в жизни. Такого прорыва ждали давно. Вдохновляет, что с помощью культивируемого мяса можно добиться более устойчивого будущего,

– отметила Михал Ански.

Судьи отмечают, что между двумя образцами есть некоторые отличительные черты. Например, цвета не были совершенно одинаковыми. Ански предположила, что один из них более "соленый", и добавила, что мясо, выращенное в лаборатории SuperMeat, имеет "богаче" вкус.

Эксперимент с двумя видами мяса: смотрите видео