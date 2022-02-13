Кулинарные эксперты из Израиля не смогли отличить лабораторное мясо от обычного
Источник:SuperMeat
The Chicken SuperMeat пригласила в свой ресторан в Тель-Авиве тройку высокопоставленных кулинарных экспертов и медиаперсон для эксперимента. Им предложили попробовать настоящее и лабораторное мясо.
Этот ресторан расположен на территории производственного завода SuperMeat и является первой в мире столовой, где подают блюда из культивированного мяса.
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Неожиданные результаты эксперимента
В общей сложности для участия в эксперименте пригласили троих специалистов. Это высокопоставленные кулинарные эксперты и медиа-персоны:
- Михал Ански – судья MasterChef,
- Яир Йосефи – шеф-повар и ресторатор,
- Ли Абрамович – репортерка популярнейшей новостной программы Израиля на 12 канале.
Во время дегустации подали два образца мяса – один культивируемый и один обычный без каких-либо приправ или вкусовых добавок.
Результаты дегустации оказались несколько неожиданными. Ански и Йосефи ошиблись, указывая, где была настоящая курица, а Абрамович не смогла определить, какое мясо является обычным, а какое – выращенное в лаборатории.
Я очень счастлива, что ошиблась впервые в жизни. Такого прорыва ждали давно. Вдохновляет, что с помощью культивируемого мяса можно добиться более устойчивого будущего,
– отметила Михал Ански.
Судьи отмечают, что между двумя образцами есть некоторые отличительные черты. Например, цвета не были совершенно одинаковыми. Ански предположила, что один из них более "соленый", и добавила, что мясо, выращенное в лаборатории SuperMeat, имеет "богаче" вкус.
Эксперимент с двумя видами мяса: смотрите видео