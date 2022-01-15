"Кусты ": в Мукачево могут появиться "зеленые" общественные туалеты

В городах Украины часто не хватает общественных туалетов. Среди таких – Мукачево, что на Закарпатье. Местные активисты предложили, как решить проблему.

В городе предлагают обустроить "зеленые" туалеты. Среди инициаторов такого проекта есть ряд специалистов – архитекторов, дизайнеров и маркетологов.

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"Кусты" по всему городу

Проект предварительно получил название "Кусты". Архитектор Андрей Луца объяснил, что туалеты хотят обустроить как в центре города, так и в микрорайонах. Для этого нужно соорудить небольшие каркасного здания из типа. Они должны хорошо проветриваться. Их фасады предлагают обсадить зелеными кустами или лианами.

Что предлагают активисты / Схема команды проекта

Идея – на этапе обсуждения

Пока эта идея была вынесена на обсуждение среди местных жителей. После этого проект планируют подавать на рассмотрение градостроительного совета. Активисты поддерживают связь с обществом и властью. Вместе они анализируют, как лучше содержать такие туалеты и как их строить, чтобы избежать неприятного запаха.

Кроме этого, обсуждается и вопрос оплаты. Как вариант рассматривают и установку турникетов. Чтобы вход можно было заранее оплатить через специальное мобильное приложение.