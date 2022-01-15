У місті пропонують облаштувати "зелені" вбиральні. Серед ініціаторів такого проєкту є низка фахівців – архітекторів, дизайнерів та маркетологів.
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"Кущі" по всьому місту
Проєкт попередньо отримав назву "Кущі". Архітектор Андрій Луца пояснив, що вбиральні хочуть облаштувати як у центрі міста, так і в мікрорайонах. Для цього треба спорудити невеликі будівлі каркасного з типу. Вони мають добре провітрюватися. Їхні фасади пропонують обсадити зеленими кущами або ліанами.
Що пропонують активісти / Схема команди проєкту
Ідея – на етапі обговорення
Поки що цю ідею винесли на обговорення серед місцевих жителів. Після цього проєкт планують подавати на розгляд містобудівної ради. Активісти підтримують зв'язок з громадою та владою. Разом вони аналізують, як краще утримувати такі вбиральні та як їх будувати, аби потім уникнути неприємного запаху.