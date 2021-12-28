Легкий салат из слабосоленой семги: простой рецепт

Легкий, яркий и красочный салат украсит любое застолье. Готовить его довольно просто, но салат имеет несколько изюма, делающих его особенным.

Пряная рукола, сочные помидоры черри, нежная слабосоленая семга и легкое похрустывание кунжута – такой ансамбль наслаждает рецепторы любого гурмана. О том, как самому засолить семгу, мы уже рассказывали раньше.

К слову Легкие и питательные: что нужно знать о салатах в ресторанах McDonald's

Ингредиенты:

200 граммов филе слабосоленой семги,

200 грамм помидоров черри,

100 граммов пармезана,

пучок руколы,

3 столовых ложки оливкового масла,

1 столовая ложка бальзамического уксуса,

1 столовая ложка кунжута.

Способ приготовления:

Руколочку и помидоры черри вымыть и обсушить. Помидоры разрезать пополам или на 4 части в зависимости от их величины. Филе слабосоленой семги очистить от кожи и нарезать небольшими кусочками. Кунжут немного обжарить на сухой сковороде. Пармезан натереть, высыпать в горячую сковороду и расплавить. На блюдо для сервировки уложить подушку из руккола, поверх нее выложить кусочки семги и помидоры, заправить оливковым маслом, сбрызнуть бальзамическим уксусом и посыпать кунжутом. Охлажденный и подсохший пармезан снять со сковороды и раскрошить поверх готового салата.

Овощной набор можно расширить добавлением болгарского перца и маринованного лука, а вместо руколы можно использовать кресс-салат или айсберг.