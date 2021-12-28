Легкий салат из слабосоленой семги: простой рецепт
28 декабря 2021 , 13:42Читати новину українською
Источник:ТСН
Легкий, яркий и красочный салат украсит любое застолье. Готовить его довольно просто, но салат имеет несколько изюма, делающих его особенным.
Пряная рукола, сочные помидоры черри, нежная слабосоленая семга и легкое похрустывание кунжута – такой ансамбль наслаждает рецепторы любого гурмана. О том, как самому засолить семгу, мы уже рассказывали раньше.
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Ингредиенты:
- 200 граммов филе слабосоленой семги,
- 200 грамм помидоров черри,
- 100 граммов пармезана,
- пучок руколы,
- 3 столовых ложки оливкового масла,
- 1 столовая ложка бальзамического уксуса,
- 1 столовая ложка кунжута.
Способ приготовления:
- Руколочку и помидоры черри вымыть и обсушить. Помидоры разрезать пополам или на 4 части в зависимости от их величины.
- Филе слабосоленой семги очистить от кожи и нарезать небольшими кусочками.
- Кунжут немного обжарить на сухой сковороде.
- Пармезан натереть, высыпать в горячую сковороду и расплавить.
- На блюдо для сервировки уложить подушку из руккола, поверх нее выложить кусочки семги и помидоры, заправить оливковым маслом, сбрызнуть бальзамическим уксусом и посыпать кунжутом.
- Охлажденный и подсохший пармезан снять со сковороды и раскрошить поверх готового салата.