Легкий салат из слабосоленой семги: простой рецепт

28 декабря 2021 , 13:42
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Источник:

ТСН

Легкий, яркий и красочный салат украсит любое застолье. Готовить его довольно просто, но салат имеет несколько изюма, делающих его особенным.

Пряная рукола, сочные помидоры черри, нежная слабосоленая семга и легкое похрустывание кунжута – такой ансамбль наслаждает рецепторы любого гурмана. О том, как самому засолить семгу, мы уже рассказывали раньше.

К слову Легкие и питательные: что нужно знать о салатах в ресторанах McDonald's

Ингредиенты:

  • 200 граммов филе слабосоленой семги,
  • 200 грамм помидоров черри,
  • 100 граммов пармезана,
  • пучок руколы,
  • 3 столовых ложки оливкового масла,
  • 1 столовая ложка бальзамического уксуса,
  • 1 столовая ложка кунжута.

Способ приготовления:

  1. Руколочку и помидоры черри вымыть и обсушить. Помидоры разрезать пополам или на 4 части в зависимости от их величины.
  2. Филе слабосоленой семги очистить от кожи и нарезать небольшими кусочками.
  3. Кунжут немного обжарить на сухой сковороде.
  4. Пармезан натереть, высыпать в горячую сковороду и расплавить.
  5. На блюдо для сервировки уложить подушку из руккола, поверх нее выложить кусочки семги и помидоры, заправить оливковым маслом, сбрызнуть бальзамическим уксусом и посыпать кунжутом.
  6. Охлажденный и подсохший пармезан снять со сковороды и раскрошить поверх готового салата.
Интересно! Овощной набор можно расширить добавлением болгарского перца и маринованного лука, а вместо руколы можно использовать кресс-салат или айсберг.
Автор: Василь Денисюк