Кроме того, это будет отличный полуфабрикат для суши и роллов. Готовится соленая семга быстро.

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Ингредиенты:

  • кусочек филе семги (примерно 0,5 килограмма),
  • 2 столовые ложки соли,
  • 2 столовых ложки сахара.

Способ приготовления

  1. Семгу вымыть и обсушить. Тем временем соль соединить с сахаром и пересыпать этой смесью рыбу так, чтобы она распределилась по кусочкам равномерно.
  2. Подготовленную семгу уложить в стеклянный контейнер, накрыть крышкой или затянуть пищевой пленкой и поставить в холодильник.
  3. Если вы солете филе большим куском, его следует выдержать в холоде сутки. Если же кусочки небольшие, для посола хватит 12 – 15 часов.