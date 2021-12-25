Кроме того, это будет отличный полуфабрикат для суши и роллов. Готовится соленая семга быстро.
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Ингредиенты:
- кусочек филе семги (примерно 0,5 килограмма),
- 2 столовые ложки соли,
- 2 столовых ложки сахара.
Способ приготовления
- Семгу вымыть и обсушить. Тем временем соль соединить с сахаром и пересыпать этой смесью рыбу так, чтобы она распределилась по кусочкам равномерно.
- Подготовленную семгу уложить в стеклянный контейнер, накрыть крышкой или затянуть пищевой пленкой и поставить в холодильник.
- Если вы солете филе большим куском, его следует выдержать в холоде сутки. Если же кусочки небольшие, для посола хватит 12 – 15 часов.