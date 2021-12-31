О последнем открытом рекреационном пункте сообщили 29 декабря. Им стал "Сосновый бор" по обе стороны трассы Могилев-Подольский – Выступовичи.

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Рекреационные зоны

Двадцать четвертая за год рекреационная зона расположена на территории Ушомирского лесничества Коростенского гослесхоза.



Рекреационная зона "Сосновый бор" / Житомирское ОУЛМХ

Место отдыха выглядит так привлекательно, что проехать мимо него и не остановиться, просто невозможно. Особую магичность добавляют мерцающие фонарики и костер среди зимнего леса. Здесь есть все и для семейного отдыха,

– рассказали посетители.



В Житомирской области за год открыли 24 рекреационные зоны / Житомирское ОУЛМХ