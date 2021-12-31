Про останній відкритий рекреаційний пункт повідомили 29 грудня. Ним став "Сосновий бір" обабіч траси Могилів-Подільський – Виступовичі.

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Рекреаційні зони

Двадцять четверта за рік рекреаційна зона розташована на території Ушомирського лісницва Коростенського держлісгоспу.



Рекреаційна зона "Сосновий бір" / Житомирське ОУЛМГ

Місце відпочинку має настільки привабливий вигляд, що проїхати повз нього і не зупинитися, просто неможливо. Особливої магічності додають мерехтливі ліхтарики та вогнище серед зимового лісу. Тут є все і для сімейного відпочинку,

– розповіли відвідувачі.



На Житомирщині за рік відкрили 24 рекреаційні зони / Житомирське ОУЛМГ