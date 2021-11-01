В коммюнике лидеры "двадцатки" отмечают, что повышение температуры на 1,5 градуса Цельсия значительно безопаснее для климата, чем на 2 градуса.

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Договоренность G20

В коммюнике лидеры обязались предоставить национальные планы по восстановлению и устойчивости экологии. Они должны выделить "амбициозную долю финансовых ресурсов" на смягчение и адаптацию к изменению климата, а также избежать ущерба климату и окружающей среде.

Кроме того, лидеры G20 подтвердили обязательство по выделению 100 миллиардов долларов для помощи развивающимся странам в сфере "климатического" финансирования.

Мы обязуемся уменьшить интенсивность выбросов как часть усилий, направленных на смягчение последствий в энергетическом секторе для выполнения временных рамок, соответствующих Парижскому климатическому соглашению,

– указано в документе.

Несбывшиеся надежды