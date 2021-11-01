У комюніке лідери "двадцятки" зазначають, що підвищення температури на 1,5 градуса за Цельсієм значно безпечніше для клімату, ніж на 2 градуси.

Цікаво Нове життя використаним матеріалам: як МакДональдз розвиває рециклінг

Домовленість G20

У комюніке лідери зобов'язалися надати національні плани щодо відновлення та стійкості екології. Вони мають виділити "амбітну частку фінансових ресурсів" на пом'якшення та адаптацію до зміни клімату, а також уникнення шкоди клімату й навколишньому середовищу.

Крім того, лідери G20 підтвердили зобов'язання щодо виділення 100 мільярдів доларів для допомоги країнам, що розвиваються, у сфері "кліматичного" фінансування.

Ми зобов'язуємось зменшити інтенсивність викидів як частину зусиль, спрямованих на пом'якшення наслідків в енергетичному секторі для виконання часових рамок, які відповідають Паризькій кліматичній угоді,

– вказано в документі.

Нездійснені сподівання