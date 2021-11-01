Лидеры G20 одобрили общий документ по изменению климата
Источник:заявление G20
Лидеры стран "Большой двадцатки" во время саммита в Риме 31 октября подписали совместное коммюнике по результатам переговоров. Среди прочего в нем есть обязательство значительно сократить выбросы в атмосферу для ограничения глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию.
В коммюнике лидеры "двадцатки" отмечают, что повышение температуры на 1,5 градуса Цельсия значительно безопаснее для климата, чем на 2 градуса.
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Договоренность G20
В коммюнике лидеры обязались предоставить национальные планы по восстановлению и устойчивости экологии. Они должны выделить "амбициозную долю финансовых ресурсов" на смягчение и адаптацию к изменению климата, а также избежать ущерба климату и окружающей среде.
Кроме того, лидеры G20 подтвердили обязательство по выделению 100 миллиардов долларов для помощи развивающимся странам в сфере "климатического" финансирования.
Мы обязуемся уменьшить интенсивность выбросов как часть усилий, направленных на смягчение последствий в энергетическом секторе для выполнения временных рамок, соответствующих Парижскому климатическому соглашению,
– указано в документе.
Несбывшиеся надежды
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после саммита написал в твиттере, что покидает его с "несбывшимися ожиданиями". Впрочем, как он подчеркнул, они до сих пор не похоронены, так что генсек возлагает большие надежды на саммит ООН в Глазго.
- Что касается несбывшихся надежд, то здесь можно выделить то, что в коммюнике лидеры "двадцатки" не дают четкого ответа относительно сокращения парниковых выпадов для достижение потепления не выше 1,5 градуса.
- Кроме того, в коммюнике нет и упоминания о достижении "чистого нуля" к 2050 году – это сокращение выбросов парниковых газов настолько, насколько это возможно.