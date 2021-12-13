С любовью к планете: украинские школьники приняли участие в фестивале социальной рекламы

Школьники приняли участие во Всеукраинском фестивале социальной рекламы Waste Management School Recycling. Цель – повысить экосознательность граждан.

В общей сложности участники из разных уголков страны представили 99 видео и 38 постеров. Они осветили важные темы – сортировку мусора, ответственное потребление и движение к жизни с минимальным производством отходов.

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Экология – современно, модно и актуально. Это ваша жизнь, проживайте ее достойно и ответственно,

– подчеркивает директор Украинского государственного центра внешкольного образования МОН Украины Геннадий Шкура.

Победители

Номинация "постер":

Мариупольский строительный колледж

Авторы работы: Алина Шоуба и Экокоманда GreenStar

Постер Алины Шоубы и Экокоманды GreenStar / Фото пресс-службы фестиваля

Учебное заведение активно сортирует мусор, регулярно участвует в уборках и занимается эковоспитанием дошкольников. Однако останавливаться на этом не планируют.

"В прошлом году нам не удалось получить призовое место. В этом году победа доказывает, что никогда не стоит терять надежду, всегда нужно двигаться вперед", – комментирует Надежда Мальцева, координатор проекта.

Постер Виктории Чеботок / Фото пресс-службы фестиваля

Эта работа призвана донести необходимость отказа от полиэтилена и пластика в пользу экологических альтернатив, а также призвать людей к сортировке, повторному использованию и правильному обращению с мусором.

Лицей №9 имени Олега Ольжича Коростышевского городского совета

Автор: Мария Коваленко

Постер Марии Коваленко / Фото пресс-службы фестиваля

В основе работы:

море, охватывающее все живое;

мальчик, являющийся символом желания улучшить ситуацию;

мусор, который производят люди.

Номинация "видео":

Специализированная средняя общеобразовательная школа 141 Днепропетровского городского совета

Автор: Анастасия Снаговская

Социальная реклама показывает флешбеки в будущее, какова будет наша реальность, если мы продолжим сорить. Это будущее частично уже настоящее,

– комментирует юная экоактивистка.

Коровейский лицей Черновицкого городского совета

Автор: Юлия Флюндра

Девушка узнала о фестивале благодаря экокружку в школе, который занимается просветительской деятельностью. Для воплощения плана она выбрала формат анимации.

"В видео хотела бы показать, что сортировка и правильное обращение с отходами способны спасти планету и сделать нашу жизнь лучше", – комментирует Юлия.

Зиньковский дом детского и юношеского творчества

Автор: Георгий Черкашин

"Идея видео появилась у моей подруги. "Инопланетяне! – крикнула она, и мы поняли, если не отснимем, она не успокоится. Так и родился сюжет. Тарелка с огоньками – это беспроводная гирлянда. Снимали первые кадры минут тридцать. Сама съемка была насыщенной удивленными взглядами прохожих, которые не могли понять, почему мы снимаем мусорку", – рассказывает автор видео Георгий Черкашин.

Хмельницкая средняя общеобразовательная школа I-III ступеней 25 имени Ивана Огиенко

Автор: София Гоба

Организатор фестиваля – общественная организация "Международное молодежное движение School Recycling World" при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства образования и науки Украины, Украинского государственного центра внешкольного образования, Национального эколого-натуралистического центра и генерального партнера – компании PepsiCo Украина.