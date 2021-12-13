С любовью к планете: украинские школьники приняли участие в фестивале социальной рекламы
Источник:24 канал
Школьники приняли участие во Всеукраинском фестивале социальной рекламы Waste Management School Recycling. Цель – повысить экосознательность граждан.
В общей сложности участники из разных уголков страны представили 99 видео и 38 постеров. Они осветили важные темы – сортировку мусора, ответственное потребление и движение к жизни с минимальным производством отходов.
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Экология – современно, модно и актуально. Это ваша жизнь, проживайте ее достойно и ответственно,
– подчеркивает директор Украинского государственного центра внешкольного образования МОН Украины Геннадий Шкура.
Победители
Номинация "постер":
- Мариупольский строительный колледж
Авторы работы: Алина Шоуба и Экокоманда GreenStar
Постер Алины Шоубы и Экокоманды GreenStar / Фото пресс-службы фестиваля
Учебное заведение активно сортирует мусор, регулярно участвует в уборках и занимается эковоспитанием дошкольников. Однако останавливаться на этом не планируют.
"В прошлом году нам не удалось получить призовое место. В этом году победа доказывает, что никогда не стоит терять надежду, всегда нужно двигаться вперед", – комментирует Надежда Мальцева, координатор проекта.
Постер Виктории Чеботок / Фото пресс-службы фестиваля
Эта работа призвана донести необходимость отказа от полиэтилена и пластика в пользу экологических альтернатив, а также призвать людей к сортировке, повторному использованию и правильному обращению с мусором.
- Лицей №9 имени Олега Ольжича Коростышевского городского совета
Автор: Мария Коваленко
Постер Марии Коваленко / Фото пресс-службы фестиваля
В основе работы:
- море, охватывающее все живое;
- мальчик, являющийся символом желания улучшить ситуацию;
- мусор, который производят люди.
Номинация "видео":
- Специализированная средняя общеобразовательная школа 141 Днепропетровского городского совета
Автор: Анастасия Снаговская
Социальная реклама показывает флешбеки в будущее, какова будет наша реальность, если мы продолжим сорить. Это будущее частично уже настоящее,
– комментирует юная экоактивистка.
- Коровейский лицей Черновицкого городского совета
Автор: Юлия Флюндра
Девушка узнала о фестивале благодаря экокружку в школе, который занимается просветительской деятельностью. Для воплощения плана она выбрала формат анимации.
"В видео хотела бы показать, что сортировка и правильное обращение с отходами способны спасти планету и сделать нашу жизнь лучше", – комментирует Юлия.
- Зиньковский дом детского и юношеского творчества
Автор: Георгий Черкашин
"Идея видео появилась у моей подруги. "Инопланетяне! – крикнула она, и мы поняли, если не отснимем, она не успокоится. Так и родился сюжет. Тарелка с огоньками – это беспроводная гирлянда. Снимали первые кадры минут тридцать. Сама съемка была насыщенной удивленными взглядами прохожих, которые не могли понять, почему мы снимаем мусорку", – рассказывает автор видео Георгий Черкашин.
- Хмельницкая средняя общеобразовательная школа I-III ступеней 25 имени Ивана Огиенко
Автор: София Гоба
Справка: Организатор фестиваля – общественная организация "Международное молодежное движение School Recycling World" при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства образования и науки Украины, Украинского государственного центра внешкольного образования, Национального эколого-натуралистического центра и генерального партнера – компании PepsiCo Украина.