Загалом учасники з різних куточків країни представили 99 відео та 38 постерів. Вони висвітлили надважливі теми – сортування сміття, відповідальне споживання та рух до життя з мінімальним продукуванням відходів.

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Екологія – сучасно, модно й актуально. Це ваше життя, проживайте його гідно та відповідально,

– підкреслює директор Українського державного центру позашкільної освіти МОН України Геннадій Шкура.

Переможці

Номінація "постер":

Маріупольський будівельний фаховий коледж

Автори роботи: Аліна Шоуба та Екокоманда GreenStar

Постер Аліни Шоуби та Екокоманди GreenStar / Фото пресслужби фестивалю

Навчальний заклад активно сортує сміття, регулярно бере участь у прибираннях та займається ековихованням дошкільнят. Однак зупинятися на цому не планують.

"Минулого року нам не вдалося здобути призове місце. Цьогорічна перемога доводить, що ніколи не варто втрачати надію, завжди треба рухатися вперед", – коментує Надія Мальцева, координаторка проєкту.

Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 Маріупольської міської ради Донецької області

Авторка: Вікторія Чеботок

Постер Вікторії Чеботок / Фото пресслужби фестивалю

Ця робота покликана донести потребу відмови від поліетилену та пластику на користь екологічних альтернатив, а також закликати людей до сортування, повторного використання та правильного поводження зі сміттям.

Ліцей №9 імені Олега Ольжича Коростишівської міської ради

Авторка: Марія Коваленко

Постер Марії Коваленко / Фото пресслужби фестивалю

В основі роботи:

море, яке охоплює все живе;

хлопчик, який є символом бажання покращити ситуацію;

сміття, яке продукують люди.

Номінація "відео":

Спеціалізована середня загальноосвітня школа 141 Дніпропетровської міської ради

Авторка: Анастасія Снаговська

Соціальна реклама показує флешбеки в майбутнє, якою буде наше реальність, якщо продовжимо смітити. Це майбутнє частково вже є теперішнім,

– коментує юна екоактивістка.

Коровійський ліцей Чернівецької міської ради

Авторка: Юлія Флюндра

Дівчина дізналася про фестиваль завдяки екогуртку в школі, який займається просвітницькою діяльністю. Для втілення задуму вона обрала формат анімації.

"У відео хотіла б показати, що сортування і правильне поводження з відходами здатні врятувати планету та зробити наше життя кращим", – коментує Юлія.

Зіньківський будинок дитячої та юнацької творчості.

Автор: Георгій Черкашин.

"Ідея відео з'явилася у моєї подруги. "Інопланетяни! – крикнула вона, і ми зрозуміли, якщо не відзнімемо, то вона не заспокоїться. Так і народився сюжет. Тарілка з вогниками – це безпровідна гірлянда. Знімали перші кадри хвилин тридцять. Сама зйомка була насиченою здивованими поглядами прохожих, які не могли зрозуміти, чому ми фільмуємо смітник", – розповідає автор відео Георгій Черкашин.

Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 25 імені Івана Огієнка

Авторка – Софія Гоба

Довідка: Організатор фестивалю – громадська організація "Міжнародний молодіжний рух School Recycling World" за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру позашкільної освіти, Національного еколого-натуралістичного центру та генерального партнера – компанії PepsiCo Україна.