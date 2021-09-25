Составители рейтинга QS 2022 – QS Graduate Employability Rankings 2022 выделили Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

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Детали

Специалисты внесли в список 550 лучших высших учебных заведений. Главный критерий оценки – возможности трудоустройства после завершения обучения. Учитывали также:

  • наличие партнерских отношений с работодателями (в частности стажировка);
  • количество лидеров в отдельных отраслях среди выпускников;
  • частоту присутствия работодателей на территории кампуса;
  • уровень трудоустройства выпускников учитывая место расположения учебного заведения.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко расположился в диапазоне 301 – 500, а Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 501+. К слову, последний попал в уважаемый рейтинг впервые.

Позиция Киевского национального университета имени Тараса Шевченко / Скриншот QS Quacquarelli Symonds

Позиция Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" / Скриншот QS Quacquarelli Symonds

Полный рейтинг QS 2022 – QS Graduate Employability Rankings 2022 можно посмотреть по ссылке.