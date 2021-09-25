Укладачі рейтингу QS 2022 – QS Graduate Employability Rankings 2022 виокремили Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

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Фахівці внесли до списку 550 найкращих вищих навчальних закладів. Головний критерій оцінки – можливості працевлаштування після завершення навчання. Враховували також:

наявність партнерських відносин із роботодавцями (зокрема стажування);

кількість лідерів в окремих галузях серед випускників;

частоту присутності роботодавців на території кампусу;

рівень працевлаштування випускників зважаючи на місце розташування навчального закладу.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка розташувався у діапазоні 301 – 500, а Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 501+. До слова, останній потрапив до поважного рейтингу вперше.

Позиція Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Скриншот QS Quacquarelli Symonds

Позиція Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" / Скриншот QS Quacquarelli Symonds

Повний рейтинг QS 2022 – QS Graduate Employability Rankings 2022 можна переглянути за посиланням.

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