Лучшие университеты мира по возможностям трудоустройства: в рейтинг вошли 2 вузы Украины

Международное аналитическое агентство QS Quacquarelli Symonds обнародовало традиционный рейтинг лучших университетов мира по возможностям трудоустройства выпускников. В этом году в перечень вошло два украинских вуза.

Составители рейтинга QS 2022 – QS Graduate Employability Rankings 2022 выделили Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

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Детали

Специалисты внесли в список 550 лучших высших учебных заведений. Главный критерий оценки – возможности трудоустройства после завершения обучения. Учитывали также:

наличие партнерских отношений с работодателями (в частности стажировка);

количество лидеров в отдельных отраслях среди выпускников;

частоту присутствия работодателей на территории кампуса;

уровень трудоустройства выпускников учитывая место расположения учебного заведения.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко расположился в диапазоне 301 – 500, а Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 501+. К слову, последний попал в уважаемый рейтинг впервые.

Позиция Киевского национального университета имени Тараса Шевченко / Скриншот QS Quacquarelli Symonds

Позиция Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" / Скриншот QS Quacquarelli Symonds

Полный рейтинг QS 2022 – QS Graduate Employability Rankings 2022 можно посмотреть по ссылке.

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