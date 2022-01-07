Мета – підвищити обізнаність дітей про природну спадщину Луцька та сформувати їхню екологічну свідомість. Заняття проведуть у період із 1 квітня до 31 травня 2022 року.
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Що відомо
Передбачається, що у межах проєкту:
- розроблять авторський сценарій у формі екологічної казки, що розповідатиме про водні та інші об'єкти природної спадщини Луцька, а також способи збереження природної спадщини, які доступні дітям;
- погодять загальну концепцію, дизайн костюмів, декорацій та інтерактивної складової занять;
- виготовлять костюми та декорації з логотипами програми;
- проведуть інформаційно-просвітницькі заняття про об'єкти природної спадщини Луцька на відкритій території закладів дошкільної освіти міста.