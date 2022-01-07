В Луцке дошкольников будут учить беречь окружающую среду
7 января 2022 , 14:46Читати новину українською
Источник:"Волинські новини"
В Луцке для дошкольников будут проводить просветительские занятия о ресурсах природного наследия и бережном отношении к окружающей среде. Соответствующие мероприятия будут проходить непосредственно в детских садах города.
Цель – повысить осведомленность детей о природном наследии и сформировать их экологическое сознание. Занятия проведут в период с 1 апреля по 31 мая 2022 года.
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Что известно
Предполагается, что в рамках проекта:
- разработают авторский сценарий в форме экологической сказки, рассказывающий о водных и других объектах природного наследия Луцка, а также способы сохранения природного наследия, которые доступны детям;
- согласуют общую концепцию, дизайн костюмов, декораций и интерактивной составляющей занятий;
- изготовят костюмы и украшения с логотипами программы;
- проведут информационно-просветительские занятия об объектах природного наследия Луцка на открытой территории заведений дошкольного образования города.