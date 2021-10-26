Обустройство пространства происходит на улице Кульпарковская, 158 по инициативе команды активистов. Разработчики проекта победили в программе "Сафари для общин во Львове" в 2020 году.

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Такие "зеленые" решения просты и недороги. Таким образом можно эффективно приспособить общественное пространство к длительным периодам жары и интенсивным осадкам, тем самым повысить уровень комфорта жителей.

Что сделали

В настоящее время активистам удалось:

создать дождевой сад рядом с местом, где после дождей образовывалась большая лужа;

заменить асфальтированное покрытие во внутренней части пространства водопроницаемой поверхностью;

перекрасить стены в белый цвет;

высадить вьющиеся растения для формирования вертикального озеленения и уменьшения нагрева пространства.

Инициативу реализуют общественные организации "Плато" и "Тарелка" при поддержке Программы развития ООН в Украине, Фонда защиты биоразнообразия Украины, Фонда стратегических изменений и Железнодорожной районной администрации.