Во Львове пенсионеры готовили ризотто с судьей шоу "МастерШеф": вдохновляющие фото
Источник:Zaxid.net
Во Львове пенсионеры приняли участие в кулинарном мастер-классе. Так, они осваивали приготовление популярного итальянского блюда ризотто. Главным наставником выступил судья проекта "МастерШеф".
В мероприятии приняли участие студенты университета третьего возраста "Протон". Мастер-класс посетили 15 бабушек и дедушек.
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РизоттоОдна из "визитных карточек" итальянской кухни. Блюдо из риса, которая возникла и чаще всего встречается северной части страны. Основные ингредиенты: круглый, богатый крахмалом рис (чаще всего сорта арборио), бульон, сливочное масло, пармезан, а в зависимости от рецепта - мясо, морепродукты грибы, овощи или фрукты.
Итальянское блюдо ризотто / Фото Unsplash
Итальянская блюдо ризотто / Фото Unsplash
Детали
Событие состоялось в рамках благотворительного образовательной инициативы "Протон-Марафон: воплощает мечты в 60+". Главная цель – доказать, что для реализации своих самых смелых идей нет никаких ограничений, в частности, возрастных.
Кулинарный урок провели в ресторане "Цитадель Inn" при участии шеф-повара Евгения Сушка и судьи шоу "МастерШеф" Татьяны Литвиновой.
Мастер-класс по приготовлению ризотто / Фото Zaxid.net
Полный текст публикации Zaxid.net:
Львовские пенсионеры готовили ризотто под руководством судьи "МастерШеф" 15 бабушек и дедушек, которые упражнялись в итальянской кухне учатся в университете третьего возраста "Протон". Готовили ризотто под руководством судьи "МастерШеф" Татьяны Литвиновой и шеф-повара ресторана "Цитадель Inn" Евгения Сушко. Кулинарный мастер-класс состоялся в рамках благотворительного образовательного проекта "Протон-Марафон: воплощай мечты в 60+" #zaxidnet #zaxidnet #lviv #львов #пенсионер #университет #мастеркласс