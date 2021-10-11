Во Львове пенсионеры готовили ризотто с судьей шоу "МастерШеф": вдохновляющие фото

Во Львове пенсионеры приняли участие в кулинарном мастер-классе. Так, они осваивали приготовление популярного итальянского блюда ризотто. Главным наставником выступил судья проекта "МастерШеф".

В мероприятии приняли участие студенты университета третьего возраста "Протон". Мастер-класс посетили 15 бабушек и дедушек.

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Ризотто Одна из "визитных карточек" итальянской кухни. Блюдо из риса, которая возникла и чаще всего встречается северной части страны. Основные ингредиенты: круглый, богатый крахмалом рис (чаще всего сорта арборио), бульон, сливочное масло, пармезан, а в зависимости от рецепта - мясо, морепродукты грибы, овощи или фрукты.

Итальянское блюдо ризотто / Фото Unsplash

Итальянская блюдо ризотто / Фото Unsplash

Детали

Событие состоялось в рамках благотворительного образовательной инициативы "Протон-Марафон: воплощает мечты в 60+". Главная цель – доказать, что для реализации своих самых смелых идей нет никаких ограничений, в частности, возрастных.

Кулинарный урок провели в ресторане "Цитадель Inn" при участии шеф-повара Евгения Сушка и судьи шоу "МастерШеф" Татьяны Литвиновой.

Мастер-класс по приготовлению ризотто / Фото Zaxid.net

Университет третьего возраста "Протон" – социальный проект, призванный обеспечивать пенсионерам свободный доступ к образованию и саморазвитию. Учебное заведение основано благотворительным фондом Let's help!, который на протяжении многих лет занимается пожилыми людьми в Украине. Сейчас инициатива охватывает 5 крупных городов: Киев, Львов, Харьков, Днепр и Одесса.

Полный текст публикации Zaxid.net:

Львовские пенсионеры готовили ризотто под руководством судьи "МастерШеф" 15 бабушек и дедушек, которые упражнялись в итальянской кухне учатся в университете третьего возраста "Протон". Готовили ризотто под руководством судьи "МастерШеф" Татьяны Литвиновой и шеф-повара ресторана "Цитадель Inn" Евгения Сушко. Кулинарный мастер-класс состоялся в рамках благотворительного образовательного проекта "Протон-Марафон: воплощай мечты в 60+" #zaxidnet #zaxidnet #lviv #львов #пенсионер #университет #мастеркласс