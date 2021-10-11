У заході взяли участь студенти університету третього віку "Протон". Майстер-клас відвідали 15 бабусь та дідусів.

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Ризото Одна з "візитівок" італійської кухні. Страва з рису, яка виникла й найчастіше зустрічається північній частині країни. Основні інгредієнти: круглий, багатий крохмалем рис (найчастіше сорту арборіо), бульйон, вершкове масло, пармезан, а в залежності від рецепта – м'ясо, морепродукти гриби, овочі або фрукти.

Італійська страва ризото / Фото Unsplash

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Подія відбулася у межах благодійного освітньої ініціативи "Протон-Марафон: втілюй мрії у 60+". Головна мета – довести, що для реалізації своїх найсміливіших ідей немає жодних обмежень, зокрема, вікових.

Кулінарний урок провели у ресторані "Цитадель Inn" за участі шеф-кухаря Євгенія Сушка та судді шоу "МастерШеф" Тетяни Літвінової.

Майстер-клас з приготування ризото / Фото Zaxid.net