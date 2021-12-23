Председатель Львовского областного совета Ирина Гримак подчеркнула, что это внедрение во Львовской области европейских подходов сотрудничества с малыми производителями сельскохозяйственной продукции.

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Каталог крафтовых продуктов

Первый каталог крафтовых продуктов представила во Львове Ассоциация Местных Советов "Советы Львовщины". Он вмещает 79 производителей, занимающихся производством сыров, пчеловодством, переработкой ягод в области.

Есть прекрасные примеры семейного производства сыров, расширяют присутствие на рынке малые производители мясопродуктов, крепнет отрасль пчеловодства, увеличиваются площади под ягодничество, появляются новые пивоваренные, активизируется производство сладостей,

– рассказала Ирина Гримак.

В дальнейшем каталог будет дополняться и будет в частности в электронной версии с открытыми данными, доступными для крафтовиков и всех заинтересованных.

Каталог крафтовых товаров: смотрите фото

Сообщение Ирины Гримак:

Европейские подходы сотрудничества с малыми производителями сельскохозяйственной продукции внедряем во Львовской области.

Первый каталог крафтовых продуктов презентовала сегодня во Львове Ассоциация Местных Советов "Советы Львовщины".

Это шаг навстречу производителям, кое-где незаслуженно остающимся в тени крупных агрохолдингов.

Львовщина гордится семейными фермерскими хозяйствами.

Есть прекрасные примеры семейного производства сыров, расширяют присутствие на рынке малые производители мясопродуктов, крепнет отрасль пчеловодства, увеличиваются площади под ягодничество, появляются новые пивоваренные, активизируется производство сладостей.

Это те отрасли, которые дают рабочие места и помогают выстоять украинской экономике во время пандемии.

В новый каталог вошли 79 производителей Львовской области. Наша сплоченность поможет в непростое время!