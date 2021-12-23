Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак наголосила, що це – впровадження у Львівській області європейських підходів співпраці з малими виробниками сільськогосподарської продукції.

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Каталог крафтових продуктів

Перший каталог крафтових продуктів презентувала у Львові Асоціація Місцевих Рад "Ради Львівщини". Він вміщає 79 виробників, які займаються виробництво сирів, бджільництвом, переробкою ягід в області.

Маємо чудові приклади сімейного виробництва сирів, розширюють присутність на ринку малі виробники м'ясопродуктів, міцнішає галузь бджільництва, збільшуються площі під ягідництво, з'являються нові броварні, активізується виробництво солодощів,

– розповіла Ірина Гримак.

Надалі каталог доповнюватиметься і буде, зокрема, в електронній версії з відкритими даними, доступними для крафтовиків і всіх зацікавлених.

Каталог крафтових товарів: дивіться фото

Допис Ірини Гримак:

Європейські підходи співпраці з малими виробниками сільськогосподарської продукції впроваджуємо на Львівщині.

Перший каталог крафтових продуктів презентувала сьогодні у Львові Асоціація Місцевих Рад "Ради Львівщини".

Це крок назустріч виробникам, які подекуди незаслужено залишаються в тіні великих агрохолдингів.

Львівщина пишається сімейними фермерськими господарствами.

Маємо чудові приклади сімейного виробництва сирів, розширюють присутність на ринку малі виробники м'ясопродуктів, міцнішає галузь бджільництва, збільшуються площі під ягідництво, з'являються нові броварні, активізується виробництво солодощів.

Це саме ті галузі, які дають робочі місця і допомагають вистояти українській економіці в час пандемії.

У новий каталог увійшли 79 виробників Львівщини. Наша згуртованість допоможе у непростий час!