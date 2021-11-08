Средства, вырученные от проданных билетов, будут направлены на создание основной экспозиции Музея Голодомора. В рамках благотворительного вечера гости смогут ознакомиться с его проектом.

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Развитие Музея Голодомора должно стать символическим манифестом несокрушимости украинского народа. Важно, что экспозиция будет олицетворять не только голоса жертв, но и позицию тех, кто помнит.

Программа мероприятия

Вниманию зрителей представят Симфонию №2 "Воскресение". Это монументальное симфоническое произведение Густава Малера.

Исполнители

Ольга Кульчинская – сопрано;

Татьяна Вахновская – мецко-сопрано;

Хор и симфонический оркестр Львовской национальной оперы;

Вадим Яценко – хормейстер;

Иван Чередниченко – дирижер.

Важно! Если вы хотите принять участие в благотворительной инициативе – купить билеты можно по ссылке.