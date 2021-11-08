Кошти, вторговані від проданих квитків, спрямують на створення основної експозиції Музею Голодомору. У межах благодійного вечора гості зможуть ознайомитися з його проєктом.
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Розбудова Музею Голодомору має стати символічним маніфестом незламності українського народу. Важливо, що експозиція уособлюватиме не лише голоси жертв, а й позицію тих, хто пам'ятає.
Програма заходу
До уваги глядачів представлять Симфонію №2 "Воскресіння". Це монументальний симфонічний твір Густава Малера.
Виконавці
- Ольга Кульчинська – сопрано;
- Тетяна Вахновська – мецо-сопрано;
- Хор та симфонічний оркестр Львівської національної опери;
- Вадим Яценко – хормейстер;
- Іван Чередніченко – диригент.