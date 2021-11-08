Кошти, вторговані від проданих квитків, спрямують на створення основної експозиції Музею Голодомору. У межах благодійного вечора гості зможуть ознайомитися з його проєктом.

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Розбудова Музею Голодомору має стати символічним маніфестом незламності українського народу. Важливо, що експозиція уособлюватиме не лише голоси жертв, а й позицію тих, хто пам'ятає.

Програма заходу

До уваги глядачів представлять Симфонію №2 "Воскресіння". Це монументальний симфонічний твір Густава Малера.

Виконавці

Ольга Кульчинська – сопрано;

Тетяна Вахновська – мецо-сопрано;

Хор та симфонічний оркестр Львівської національної опери;

Вадим Яценко – хормейстер;

Іван Чередніченко – диригент.

Важливо! Якщо ви бажаєте взяти участь у благодійній ініціативі – придбати квитки можна за посиланням.