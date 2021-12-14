Акция получила символическое название – "Доноры тоже герои. За тобой – три жизни". Ведь одна доза крови может обеспечить потребности нескольких пациентов. Так, каждый из них получит один из необходимых компонентов – эритроциты, тромбоциты или плазму.

Важно "Фундация Дом Рональда МакДональда" в Украине празднует 5 лет: результаты работы

Мало кто знает, что сдача крови выполняет двойную задачу: спасает жизнь реципиента и улучшает здоровье донора,

– подчеркивают медики.

Почему это важно

Сегодня донорство есть признак сознательного и развитого общества. Представьте только: вы тратите 20 минут своего времени, а зато – спасаете чью-то жизнь. Впечатляет, не правда ли?

По словам врачей, сейчас наблюдается большой дефицит крови, крайне необходимой пациентам с анемией, лейкемией, миеломой и рядом других патологий. Больше всего донорской крови требуют отделения: гематологии и интенсивной терапии, терапевтическое и хирургическое. Нередко больные ожидают переливания неделю, следовательно – затягивается лечение.

Для сравнения! За год в больнице зафиксировано: 2450 переливаний крови, 2050 переливаний крови пациентам в отделении гематологии и интенсивной терапии, 1004 донора, сдавших кровь для нужд пациентов.

"Обеспечить своевременную поставку безопасной крови к пациенту возможно только тогда, когда каждый из нас будет готов не просто стать добровольным донором и безвозмездно сдать свою кровь, но и делать это регулярно", – объясняет заведующий отделением гематологии и интенсивной терапии 5-й городской клинической больницы города Львова Юрий Кароль.