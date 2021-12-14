Акція отримала символічну назву – "Донори теж герої. За тобою – три життя". Адже одна доза крові можна забезпечити потреби декількох пацієнтів. Так, кожен з них отримає один з необхідних компонентів – еритроцити, тромбоцити або плазму.

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Мало хто знає, що здача крові виконує подвійне завдання: рятує життя реципієнта і покращує здоров'я донора,

– наголошують медики.

Чому це важливо

Сьогодні донорство є ознакою свідомого та розвиненого суспільства. Уявіть лишень: ви витрачаєте 20 хвилин свого часу, а натомість – рятуєте чиєсь життя. Вражає, чи не так?

За словами лікарів, наразі спостерігається великий дефіцит крові, яка вкрай необхідна пацієнтам з анемією, лейкемією, мієломою та низкою інших патологій. Найбільше донорської крові потребують відділення: гематології та інтенсивної терапії, терапевтичне та хірургічний. Нерідко хворі очікують на переливання тиждень, відтак – затягується лікування.

Для порівняння! За рік у лікарні зафіксовано: 2450 переливань крові, 2050 переливань крові пацієнтам у відділенні гематології та інтенсивної терапії, 1004 донори, які здали кров для потреб пацієнтів.

"Забезпечити своєчасне постачання безпечної крові до пацієнта можливо лише тоді, коли кожен з нас буде готовий не просто стати добровільним донором і безоплатно здати свою кров, а й робитиме це регулярно", – пояснює завідувач відділення гематології та інтенсивної терапії 5-ї міської клінічної лікарні міста Львова Юрій Кароль.