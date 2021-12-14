Во львовской больнице медики запустили акцию по сбору крови
Источник:Львовский городской совет
Во Львове стартовала акция по сбору крови, цель которой обеспечить максимальному количеству пациентов своевременное переливание. Инициативу запустили медики местной больницы, сдав кровь на нужды больных.
Акция получила символическое название – "Доноры тоже герои. За тобой – три жизни". Ведь одна доза крови может обеспечить потребности нескольких пациентов. Так, каждый из них получит один из необходимых компонентов – эритроциты, тромбоциты или плазму.
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Мало кто знает, что сдача крови выполняет двойную задачу: спасает жизнь реципиента и улучшает здоровье донора,
– подчеркивают медики.
Почему это важно
Сегодня донорство есть признак сознательного и развитого общества. Представьте только: вы тратите 20 минут своего времени, а зато – спасаете чью-то жизнь. Впечатляет, не правда ли?
По словам врачей, сейчас наблюдается большой дефицит крови, крайне необходимой пациентам с анемией, лейкемией, миеломой и рядом других патологий. Больше всего донорской крови требуют отделения: гематологии и интенсивной терапии, терапевтическое и хирургическое. Нередко больные ожидают переливания неделю, следовательно – затягивается лечение.Для сравнения! За год в больнице зафиксировано: 2450 переливаний крови, 2050 переливаний крови пациентам в отделении гематологии и интенсивной терапии, 1004 донора, сдавших кровь для нужд пациентов.
"Обеспечить своевременную поставку безопасной крови к пациенту возможно только тогда, когда каждый из нас будет готов не просто стать добровольным донором и безвозмездно сдать свою кровь, но и делать это регулярно", – объясняет заведующий отделением гематологии и интенсивной терапии 5-й городской клинической больницы города Львова Юрий Кароль.