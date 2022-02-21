Их будет рассматривать Бюро патентов и товарных знаков в США. Ожидается, что торговые марки будут одобрены в ближайшее время, хотя процесс рассмотрения нередко занимает 8 – 9 месяцев.

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В ближайшем будущем каждый желающий сможет "посетить" виртуальные заведения McDonald's и McCafe. Известно, что заявки поданы на торговые марки, касающиеся:

виртуальных пищевых продуктов и напитков, включая NFT;

управление виртуальным рестораном онлайн с доставкой на дом;

развлекательных услуг и мероприятий, например – концерты в Интернете.

Вы тусуетесь в метавселенной и проголодались. Не нужно откладывать гарнитуру. Вы заходите в McDonald's и делаете заказ. Вскоре его приносят к вашей двери,

– рассказал Джош Гербен, юрист по торговым маркам.

Заметим, компания McDonald's присоединилась к ряду брендов, стремящихся зарабатывать в метавселенной. Так, с аналогичными решениями выступили Nike, H&M, Victoria's Secret и другие. Эксперты убеждены, что мировые компании вряд ли будут игнорировать развитие новейших технологий, поэтому будут активно поддерживать популярную тенденцию.