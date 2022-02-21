Їх розглядатиме Бюро патентів і товарних знаків США. Очікується, що торгові марки будуть схвалені найближчим часом, хоча розгляд нерідко займає 8 – 9 місяців.

Важливо У Білій Церкві відкрили перший ресторан McDonald's

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У найближчому кожен охочий зможе "відвідати" віртуальні заклади McDonald's та McCafe. Відомо, що заявки подані на торгові марки, що стосуються:

віртуальних харчових продуктів та напоїв, зокрема NFT;

керування віртуальним рестораном онлайн з доставкою додому;

розважальних послуг та заходів, до прикладу – концерти в Інтернеті.

Ви тусуєтеся в метавсесвіті й зголодніли. Вам не потрібно відкладати гарнітуру. Ви заходите в McDonald's і робите замовлення. Згодом його приносять до ваших дверей,

– розповів Джош Гербен, юрист щодо торгових марок.

Зауважимо, компанія McDonald's приєдналася до низки брендів, які прагнуть заробляти у метавсесвіті. Так, з аналогічними рішеннями виступили Nike, H&M, Victoria's Secret та інші. Експерти переконані, що світові компанії навряд чи ігноруватимуть розвиток новітніх технологій, тож активно підтримуватимуть популярну тенденцію.