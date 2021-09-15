Сейчас это совершенно новый для сети сегмент, но его планируют развивать. Об этом в интервью изданию рассказал директор по развитию McDonald's Ukraine Виталий Стефурак.
Интересно Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's
Когда McDonald's будет на трассах
Стефурак заметил, что в последние годы дороги в Украине активно обновляются. Впрочем, отмечает: дороги это не только о скорости, но и о комфорте.
Надеюсь, уже в следующем году увидим заведения непосредственно на трассах. Мы видим рост внутреннего туризма, надеемся на восстановление внешнего. Количество транспорта, проезжающего в том или ином направлении, уже достаточно,
– убежден директор по развитию McDonald's Ukraine.
Он убежден, что уже даже сегодня в Украине есть дороги и автострады, которые абсолютно готовы для того, чтобы в них инвестировать и получить нормальный срок окупаемости.
Какими будут заведения на трассах
В настоящее время сеть McDonald's рассматривает два возможных формата для своих новых ресторанов. В первом ресторан McDonald's является составной автозаправочного комплекса, а во втором – целого хаба, где кроме ресторана и АЗС, есть и другие инфраструктурные объекты.
Целью является не один McDonald's, а синергия различных видов бизнеса или сервиса, востребованного теми, кто путешествует,
– пояснил Виталий Стефурак.
К слову McDonald's откроет новые рестораны еще в трех областных центрах Украины
Резюмируя, он отметил, что переговоры с сетями АЗС уже начали, и заверил, что никакой эксклюзивности здесь нет, а для сети McDonald's является лишь 3 главных критерия: локация, локация, локация.
Больше о деятельности McDonald's в Украине
- На украинский рынок компания пришла еще в далеком 1997 году, когда в Киеве открылся первый ресторан McDonald's. За это время количество ресторанов сети в нашей стране уже перевалило за сотню.
- Пока последним в Украине открылось заведение в Луцке – уже девятнадцатом областном центре. На очереди открытие первых ресторанов в еще трех – Ужгороде, Черновцах и Кропивницком.
- Кроме деятельности самих ресторанов, сеть McDonald's в Украине занимается благотворительностью. В частности, уже 20 лет действует благотворительная акция "Ладошка счастья".
- Кроме того, McDonald's является партнером-основателем "Фундации Дом Рональда Макдональда" – благотворительной организации, занимающейся созданием и содержанием Семейных комнат в детских больницах в разных уголках Украины.