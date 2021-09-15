Наразі це абсолютно новий для мережі сегмент, але його планують розвивати. Про це в інтерв'ю виданню розповів директор з розвитку McDonald's Ukraine Віталій Стефурак.
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Коли McDonald's буде на трасах
Стефурак зауважив, що в останні роки дороги в Україні активно оновлюються. Втім, наголошує: дороги це не лише про швидкість, а й про комфорт.
Сподіваюся, вже наступного року побачимо заклади безпосередньо на трасах. Ми бачимо ріст внутрішнього туризму, сподіваємося на відновлення зовнішнього. Кількість транспорту, що проїжджає у тому чи іншому напрямку, вже достатня,
– переконаний директор з розвитку McDonald's Ukraine.
Він переконаний, що вже навіть сьогодні в Україні є дороги й автостради, які абсолютно готові для того, щоб у них інвестувати та отримати нормальний термін окупності.
Якими будуть заклади на трасах
Наразі мережа McDonald's розглядає два можливі формати для своїх нових ресторанів. У першому ресторан McDonald's є складовою автозаправного комплексу, а в другому – цілого хабу, де крім ресторану та АЗС, є й інші інфраструктурні об'єкти.
Метою є не один McDonald's, а синергія різних видів бізнесу або сервісу, затребуваного тими, хто подорожує,
– пояснив Віталій Стефурак.
До слова McDonald's відкриє нові ресторани ще в трьох обласних центрах України
Резюмуючи, він зазначив, що переговори з мережами АЗС вже розпочали, та запевнив, що жодної ексклюзивності тут немає, а для мережі McDonald's є лише 3 головні критерії: локація, локація, локація.
Більше про діяльність McDonald's в Україні
- На український ринок компанія прийшла ще в далекому 1997 році, коли в Києві відкрився перший ресторан McDonald's. За цей час кількість ресторанів мережі в нашій країні вже перейшла за сотню.
- Поки що останнім в Україні відкрився заклад у Луцьку – вже дев'ятнадцятому обласному центрі. На черзі відкриття перших ресторанів у ще трьох – Ужгороді, Чернівцях і Кропивницькому.
- Крім діяльності самих ресторанів, мережа McDonald's в Україні займається й благодійністю. Зокрема, вже 20 років діє благодійна акція "Долонька щастя".
- Крім того, McDonald's є партнером-засновником "Фундації Дім Рональда Макдональда" – благодійної організації, що займається створенням й утримуванням Сімейних кімнат у дитячих лікарнях у різних куточках України.