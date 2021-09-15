McDonald's откроет в Украине рестораны в новом неожиданном формате

Сеть McDonald's планирует испытать в Украине новый формат ресторанов. Отныне заведения будут не только в крупных городах, но и просто среди трассы.

Сейчас это совершенно новый для сети сегмент, но его планируют развивать. Об этом в интервью изданию рассказал директор по развитию McDonald's Ukraine Виталий Стефурак.

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Когда McDonald's будет на трассах

Стефурак заметил, что в последние годы дороги в Украине активно обновляются. Впрочем, отмечает: дороги это не только о скорости, но и о комфорте.

Надеюсь, уже в следующем году увидим заведения непосредственно на трассах. Мы видим рост внутреннего туризма, надеемся на восстановление внешнего. Количество транспорта, проезжающего в том или ином направлении, уже достаточно,

– убежден директор по развитию McDonald's Ukraine.

Он убежден, что уже даже сегодня в Украине есть дороги и автострады, которые абсолютно готовы для того, чтобы в них инвестировать и получить нормальный срок окупаемости.

Какими будут заведения на трассах

В настоящее время сеть McDonald's рассматривает два возможных формата для своих новых ресторанов. В первом ресторан McDonald's является составной автозаправочного комплекса, а во втором – целого хаба, где кроме ресторана и АЗС, есть и другие инфраструктурные объекты.

Целью является не один McDonald's, а синергия различных видов бизнеса или сервиса, востребованного теми, кто путешествует,

– пояснил Виталий Стефурак.

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Резюмируя, он отметил, что переговоры с сетями АЗС уже начали, и заверил, что никакой эксклюзивности здесь нет, а для сети McDonald's является лишь 3 главных критерия: локация, локация, локация.

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