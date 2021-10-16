Новинки уже доступны в меню ресторанов McDonald's.

Интересно Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's

Коротко о новых бургерах

Биг Чураско – хрустящая булочка, сочная стопроцентная говядина, сыр Чеддер, свежий томат и салат, лук и новый острый соус Чураско.

– хрустящая булочка, сочная стопроцентная говядина, сыр Чеддер, свежий томат и салат, лук и новый острый соус Чураско. Дабл Чикен Дижон – двойная курочка, сыр Чеддер, томат, лук, свежий салат и пикантный соус с зернами горчицы.

Но на этом все новинки не закончились. Кроме бургеров, среди новинок также нежные куриные стрипсы в хрустящей панировке.

Встречай новинки! В главной роли – кусочки сочного куриного филе в хрустящей панировке – нежные куриные стрипсы! А также новые бургеры – Дабл Чикен Дижон и Биг Чураско! Спорим, ты посмотри!

– заверили в McDonald's.

Новые большие бургеры Биг Чураско и Дабл Чикен Дижон / Фото McDonald's

Публикация McDonald's:

Новые БОЛЬШИЕ бургеры

Биг Чураско. Хрустящая булочка, сочная 100% говядина, Чеддер, свежий томат и салат, лук и новый соус

Дабл Чикен Дижон. Двойная курочка, Чеддер, томат, лук, свежий салат и соус с зернами горчицы

Эти двое настоящие великаны! Залетай в МакДональдз заценить новинку! А если уже попробовал, то пиши в комментариях как тебе