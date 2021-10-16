Новинки вже доступні в меню ресторанів McDonald's.
Цікаво Найбільший в Україні: у Луцьку відкрився перший ресторан McDonald's
Коротко про нові бургери
- Біг Чураско – хрумка булочка, соковита стовідсоткова яловичина, сир Чеддер, свіжий томат і салат, цибулька та новий гострий соус Чураско.
- Дабл Чікен Діжон – подвійна курочка, сир Чеддер, томат, цибулька, свіжий салат і пікантний соус з зернами гірчиці.
Та на цьому всі новинки не закінчились. Крім бургерів, серед новинок також ніжні курячі стріпси в хрусткій паніровці.
Зустрічай новинки! У головній ролі – шматочки соковитого курячого філе у хрусткій паніровці – ніжні курячі стріпси! А також нові бургери — Дабл Чікен Діжон та Біг Чураско! Закладаємось, ти заціниш!
– запевнили в McDonald's.
Нові великі бургери Біг Чураско та Дабл Чікен Діжон / Фото McDonald's
Публікація McDonald's:
Нові ВЕЛИКІ бургери
Біг Чураско. Хрумка булочка, соковита 100% яловичина, Чеддер, свіжий томат та салат, цибулька і новий соус
Дабл Чікен Діжон. Подвійна курочка, Чеддер, томат, цибулька, свіжий салат і соус з зернами гірчиці
Ці двоє справжні велетні! Залітай у МакДональдз зацінити новинку! А якщо вже спробував, то пиши у коментарях як тобі