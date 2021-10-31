Рестораны McDonald's уже приглашают посетителей, чтобы поскорее полакомиться вкусными новинками.

Интересно Фирменная рецептура: секреты производства мороженого у МакДональдз

Новинки McDonald's:

  • Кремовое латте – кофе с добавлением молока и нежным кремовым сиропом.
  • МакПирог с двойной начинкой – черника и крем-сыр!
  • Донат Крем-шоколад – нежный десерт из шоколадного теста, шоколадной начинкой и шоколадным украшением!
  • Мокко – нежный кофейный напиток с добавлением какао и молока.

новинки МакДональдз
Сладкие новинки / Фото McDonald's

Публикация McDonald's

Wow! Какие сладенькие новинки!

Кремовое латте – кофе с добавлением молока и нежным кремовым сиропом.
МакПирог с двойной начинкой – черника и крем-сыр!
Донат Крем-шоколад – нежный десерт из шоколадного теста, шоколадной начинкой и шоколадным украшением!
Мокко – нежный кофейный напиток с добавлением какао и молока. Не забудь попробовать!

Скорее залетай в МакДональдз и лакомься вкусностями