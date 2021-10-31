Ресторани McDonald's вже запрошують відвідувачів, аби скоріше поласувати смачними новинками.

Цікаво Фірмова рецептура: секрети виробництва морозива у МакДональдз

Новинки McDonald's:

  • Кремове лате – кава із додаванням молока та ніжним кремовим сиропом.
  • МакПиріг із подвійною начинкою – чорниця та крем-сир!
  • Донат Крем-шоколад – ніжний десерт з шоколадного тіста, шоколадною начинкою та шоколадною прикрасою!
  • Мокко – ніжний кавовий напій із додаванням какао та молока.

новинки МакДональдз
Солодкі новинки / Фото McDonald's

Публікація McDonald's

Wow! Які солоденькі новинки!

Кремове лате – кава із додаванням молока та ніжним кремовим сиропом.
МакПиріг із подвійною начинкою – чорниця та крем-сир!
Донат Крем-шоколад – ніжний десерт з шоколадного тіста, шоколадною начинкою та шоколадною прикрасою!
Мокко – ніжний кавовий напій із додаванням какао та молока. Не забудь спробувати!

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